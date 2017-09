»Prepper« mit Datensammlung

Die Antiterror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern Ende August soll sich gegen Mitglieder einer sogenannten Prepper-Gruppe mit dem Namen »Nordkreuz« gerichtet haben. Dies berichtete das NDR-Magazin »Panorama« am 7. September. Gründer der Gruppe, die eine Datensammlung über linke Politiker und Aktivisten besaß, war ein Polizist und langjähriger LKA-Beamter, wie junge Welt am 29. August berichtete. Der Begriff Prepper ist vom englischen »to be prepared« (vorbereitet sein) abgeleitet. Prepper horten Lebensmittel sowie legale oder Waffen; sie wollen für den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung gewappnet sein. Ob sie diesen befürchten ode...