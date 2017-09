Gestutzte Autoshow

Vor dem offiziellen Start der 67. Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) am Donnerstag hat Volkswagen-Vorstandschef Matthias Müller bekräftigt, dass die Branche Fahrverbote für Dieselautos in den Innenstädten ablehnt. »Diesel-Fahrverbote sind starker Tobak« und seien »auf keinen Fall« zu akzeptieren, sagte Müller zu Bild (Dienstagausgabe).

Bei dem ganzen Thema sei – gerade in Zeiten des Wahlkampfes – viel Hysterie im Spiel und zu wenig Wissenschaft, so der Topmanager. Auf absehbare Zeit brauche es den Mix aus Elektro- und Verbrennungsmotoren. Sein Unternehmen habe »die saubersten Diesel in Europa, es ist eine hochmoderne Technologie«.

Eine ...