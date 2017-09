Fake-Copyright-Inhaber des Tages: Naruto

Ein kleiner Schritt für Naruto, aber ein großer für seine und andere Spezies. Die Organisation PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, Menschen für die ethische Behandlung von Tieren) hat, wie Medien am Dienstag berichteten, erfolgreich die Urheberrechte des Makaken verteidigt. Am Montag hat sie sich darüber außergerichtlich mit dem Naturfotografen David J. Slater geeinigt. Der hatte Naruto vor sechs Jahren auf der indonesischen Insel Sulawesi kurz eine Kamera überlassen. Er lächelte verschmitzt, drückte auf den Auslöser und produzierte so ein süßes »Selfie«.

PETA forderte nun 2015 im Namen d...