Volksbefragung zu Ehegesetz

In Australien werden ab dem heutigen Dienstag die Unterlagen für die Volksbefragung über die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verschickt. Die Einwohner können bis 15. November über das Vorhaben des konservativen Premierministers Malcolm Turnbull abstimmen. Bindend ist das Votum nicht. Bereits am Sonntag gingen im ganzen Land Zehntausende Menschen für die Gleichstellung auf die Straße. Allein in Sydney nahmen nach Angaben der Veranstalter 40.000 Demonstranten an einer Kundgebung teil.

Den Weg für die Befragung hatte in der vergangenen Woche der Oberste Gerichtshof freigemacht. Das Verfahren, einschließlich der anfallenden Kosten von rund 122 Millionen australischen Dollar, sei rechtmäßig, ein Beschluss des Parlaments sei dafür nicht notwendig gewesen, urteilten die Richter.

Nun werden sich die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen mit ihren »Yes«- bzw. »No«-Kampagnen bis Mitte November einen erbitterten Wettstreit liefern. Die Aktivisten, die sich se...