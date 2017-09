Westliche Kriege in Nahost aus arabischer Sicht

Der in Syrien geborene Publizist und in Deutschland lebende Autor Aktham Suliman wurde bekannt durch seine kritischen Reportagen. Er war langjähriger Mitarbeiter des in Katar ansässigen Nachrichtensenders Al-Dschasira – eine Zusammenarbeit, die er nach einem politischen Kurswechsel des Senders beendete. In seinem Buch »Krieg und Chaos in Nahost« beschreibt er die Entwicklung der Region in den vergangenen 25 Jahren.

Seine Ausführungen beginnen mit dem Golfkrieg des Jahres 1991, als die USA und ihre Verbündeten auf die Besetzung des Zwergstaates Kuwait durch irakische Truppen mit einem verheerenden Militärschlag antworteten. Im Buch wird detailliert geschildert, wie als Folge dieses Krieges der vergleichsweise hochentwickelte Irak zu einer verarmenden Bürgerkriegsregion verkam.

In einem Großteil des Buches widmet sich Suliman dann den grausigen Folgen des nächsten Irak-Krieges im Jahre 2003. Es gab nicht nur zahlreiche T...