Tumult unter Genossen

Bei der Sozialistischen Partei (SP) in den Niederlanden brennt der Baum: Ehemaliges Mitglied Sharon Gesthuizen hat am Dienstag ihr Buch »Schoonheid macht liefde« (Schönheit Macht Liebe) vorgestellt. Darin erzählt sie von den elf Jahren als Abgeordnete der SP. Besonders der inzwischen abgetretene, langjährige Vorsitzende Jan Marijnissen kriegt sein Fett ab. Er habe die Partei wie ein Diktator geführt, der keine Gegenrede geduldet habe, schreibt Gest­huizen. Bei Sitzungen sei er »mitleidlos« und herablassend gegenüber Frauen aufgetreten.

Die Parteiführung ist sauer. »Sie beschädigt die Partei«, sagte der Fraktionsvorsitzende Emile Roemer gegenüber den Medien. Er ärgere sich besonders darüber, dass er das Buch nicht vorher habe lesen dürfen, obwohl er danach gefragt habe, teilte er noch am Dienstag dem Wochenblatt Elsevier mit. Innerhalb der Partei will der Spitzenkandidat das Thema offenbar kleinhalten. In seinem letzten Newsletter an die Mitglieder und Sym...