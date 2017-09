Am heutigen Montag will die US-Regierung im UN-Sicherheitsrat über die nächste Resolution für Sanktionen gegen Nordkorea abstimmen lassen. Es wäre die neunte seit dem ersten Atomwaffentest der Demokratischen Volksrepublik (DVRK) am 9. Oktober 2006.

Seit der letzten Resolution des Sicherheitsrats gegen Nordkorea sind erst fünf Wochen vergangen. Anlass der einstimmig angenommenen Entschließung vom 5. August waren zwei Teststarts mutmaßlicher Langstreckenraketen im Juli. Die wichtigsten der damals verhängten Strafmaßnahmen sind: Erstens, die Regierung in Pjöngjang darf generell keine Kohle, kein Eisen oder Eisenerz, kein Blei oder Bleierz und keine Meeresfische, Garnelen oder Muscheln in andere Länder ausführen. Damit verliert das Land ein Drittel seiner ohnehin geringen Ex­port­ein­nah­men, die sich auf rund drei Milliarden Dollar belaufen. Zweitens, alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen werden darauf verpflichtet, die Zahl der in ihrem Land arbeiten...