Lohndumping eingrenzen

Mehr als 2.000 Beschäftigte aus dem Handel haben am Sonnabend an einer Protestkundgebung im Düsseldorfer Hofgarten teilgenommen. Zu dem zentralen Aktionstag, der unter dem Motto »Tarifflüchtlinge einfangen. Lohndumping stoppen, Verdrängungswettbewerb im Handel eindämmen« stand, hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Rahmen ihrer Kampagne für allgemeinverbindliche Tarifverträge aufgerufen. Auf der Kundgebung kritisierte deren Bundesvorsitzender Frank Bsirske, dass im Handel vielfach Frauen in Minijobs und Teilzeit beschäftigt und nur prekäre Löhne gezahlt werden, obwohl die Branche in diesem Jahr ein Umsatzplus von zwei Prozent verbucht habe.

Der Handel gehört mit mehr als 5,1 Millionen Beschäftigten, davon mehr als drei Millionen im Einzel- und Versandhandel, zu den größten Wirtschaftssektoren in Deutschland. Jedoch sei die Branche seit Jahren von einem Preiswettbewerb gekennzeichn...