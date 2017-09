Mann und Manne, Spiel und Kind

In »Zarathustra I« schrieb Friedrich Nietzsche: »Im echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne!«

Wer Insasse Berlins war oder ist, also sich genau dort bewegte oder bewegt, wo jeder Manfred zwangsmannefestiert wird, fragt sich bang: Welcher Manne ist gemeint? Manne Praeker von Spliff oder Manne Krug? Das wäre außerordentlich gnädig, aber der real existierende Kreuzberger Manne Komatowski, dessen Sprech- be...