Zwischen Manöver und Krieg

Syrien hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, die wiederholten militärischen Angriffe Israels zu verurteilen und unverzüglich entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um ihnen Einhalt zu gebieten. Unmittelbarer Anlass der am Donnerstag vom Außenministerium in Damaskus veröffentlichten Stellungnahme war ein Vorfall in der Nacht. Dabei hatten israelische Flugzeuge nach offizieller syrischer Darstellung mehrere Raketen auf eine nicht genauer bezeichnete »militärische Stellung« in der Nähe der Stadt Masjaf bei Hama abgefeuert. Zwei Armeeangehörige seien getötet worden, und es seien Sachschäden entstanden. Von israelischer Seite gibt es, wie fast immer in solchen Fällen, keine Bestätigung des Angriffs, geschweige denn eine Begründung.

Umso mehr blühen in israelischen und internationalen Medien die Mutmaßungen und Unterstellungen. Der Angriff habe einem »wissenschaftlichen Forschungszentrum« gegolten, ist noch die vergleichsweise nüchternste Angabe. Erheblich weit...