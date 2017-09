Gesang und Argumente

Protest kann auch Spaß machen: Zum »Frankfurter Chor-Flash­mob« vor dem Rathaus auf dem Römerberg in der Stadt am Main waren am Mittwoch abend gut 200 Bürgerinnen und Bürger, darunter Mitglieder von zehn Chören, zusammengekommen. Sie erhoben ihre Stimmen gegen die Freihandelsabkommen CETA, TTIP, TISA und JEFTA, durch die Verbraucher und Beschäftigte schlechtergestellt würden. »Ja, eiskalt pfeifen sie auf die Demokratie« sangen sie; dann spitzten alle nach der Melodie von »Always look on the bright side of life« die Lippen. Und weiter: »Doch schon bald, da pfeifen wir dann auf sie«. Zu der Aktion aufgerufen hatte das Frankfurter Bündnis gegen die Abkommen der EU mit Kanada (CETA), den USA (TTIP), Japan (JEFTA) und weiteren Welthandelsstaaten (TISA).

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) forderte in einem Redebeitrag, die besagten Abkommen zu stoppen. Die Folgen der damit einhergehenden Privatisierung verdeutlichte er am Beispiel des in Fra...