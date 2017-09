»Nuklearer Spuk« unbefristet

Bei der offiziellen Auftaktveranstaltung zur Endlagersuche am Dienstag blieb er wegen seiner kritischen Haltung außen vor – am Samstag im niedersächsischen Lingen ist Hubertus Zdebel gerade deshalb willkommen. Der Bundestagsabgeordnete und Energiexperte der Fraktion Die Linke beteiligt sich in der niedersächsischen Stadt an einer internationalen Anti-Atom-Demonstration, er zählt auch zu den Mitunterzeichnern des Aufrufs.

In Lingen befindet sich eine Brennelementefabrik des französischen Atomkonzerns Areva. Nahe der Stadtgrenze produziert das AKW Emsland Strom und Atommüll, auch die Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau ist nicht weit entfernt. Während das Atomkraftwerk noch bis 2022 am Netz bleiben soll, verfügen die beiden Fabriken über unbefristete Betriebsgenehmigungen.

»Deutsche Uranfabriken sorgen dafür, dass weltweit riskante Atomkraftwerke mit Brennstoff versorgt werden«, sagt Zdebel. Dazu zählten auch die grenznahen maroden Atommeiler in...