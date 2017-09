Breite Front gegen Hassprediger

Auch in diesem Jahr mobilisieren christliche Fundamentalisten, Rechtskonservative und Antifeministen zum sogenannten Marsch für das Leben. Unter dem Motto »Die Schwächsten schützen: Ja zu jedem Kind« wollen sie am 16. September (13 Uhr) vor dem Reichstag in Berlin gegen Abtreibungen, das körperliche Selbstbestimmungsrecht von Frauen und die Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen mit Heterosexuellen protestieren.

Bereits am Vortag findet (ab 14.30 Uhr) eine als Fachtagung deklarierte Veranstaltung mit dem Titel »Bioethik und Menschenwürde« im Tagungszentrum der Katholischen Akademie in Berlin statt, die vom »Bundesverband Lebensrecht e. V.« organisiert wird. Als Redner angekü...