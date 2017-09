Auf den Kopf gestellt

Wer am Dienstag die Internetseite der Bundesregierung besuchte, wurde dort mit einem Foto begrüßt, das die Nationalflagge Venezuelas zeigt – allerdings nicht die aktuelle mit acht, sondern die bis 2006 geltende mit sieben Sternen und einem anderen Wappen. Zudem wird die Fahne auf dem Kopf stehend gezeigt. Das ist zumindest eine Respektlosigkeit gegenüber den staatlichen Symbolen eines anderen Landes – auf der offiziellen Homepage der deutschen Exekutive.

Die Provokation soll heute fortgesetzt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung, Julio Borges, in Berlin empfangen. Es ist ein Treffen unter Parteifreunden, denn Borges’ »Primero Justicia« (PJ, Gerechtigkeit Zuerst) wurde mit tatkräftiger Unterstützung der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung aufgebaut. Ihn begleitet Parlamentsvizepräsident Freddy Guevara, der zur ultrarechten »Voluntad Popular« (VP, Volkswille) gehört und in den vergangenen Monaten ...