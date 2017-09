Kampf gegen Altersarmut

Die Furcht, dass die eigene Rente im Alter nicht für ein menschenwürdiges Leben reichen könnte, treibt heutzutage bereits junge Menschen um. Dass diese Ängste keineswegs unbegründet sind, zeigt der nunmehr seit Jahren zu beobachtende Anstieg der Altersarmut. Erst vor wenigen Tagen hatte das Statistische Bundesamt aktuelle Daten zur Armuts­entwicklung in der Bundesrepublik veröffentlicht. Demnach beträgt die Armutsquote mittlerweile 15,7 Prozent und erreichte damit den höchsten Wert seit dem Anschluss der DDR an die BRD.

Der Paritätische Gesamtverband will sich mit dieser Entwicklung keineswegs abfinden. Am Dienstag warb der Wohlfahrtsverband deshalb in Berlin für sein Gesamtkonzept zur Bekämpfung von Altersarmut und für die Wiederherstellung von Lebensstandard sichernden und auskömmlichen Alterssicherungsleistungen. Zugleich stellten der Verbandsvorsitzende Rolf Rosenbrock und der Rentenexperte und Leiter der Abteilung Arbeit, Soziales und Europa des Pari...