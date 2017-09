Zweites goldenes Jahrzehnt?

Für westliche Medien gab es nur zwei Gründe zur Berichterstattung über das Treffen der BRICS im chinesischen Xiamen. Die Deutsche Presseagentur fasste am Montag zusammen, die Staatschefs Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas hätten sich zum »Freihandel« bekannt und die Atombombentests Nordkoreas verurteilt.

Dabei hat die Gruppe eigene Pläne. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Anteil der fünf BRICS-Länder an der globalen Wirtschaft mehr als verdoppelt. Sie haben zu mehr als der Hälfte des globalen Wachstums beigetragen. Die BRICS tragen schon heute zu einem Viertel der globalen Wirtschaftsleistung bei und repräsentieren 42 Prozent der Weltbevölkerung. Chinas Staats-und Parteichef Xi Jinping rief die BRICS-Staaten dazu auf, eine aktivere Rolle in der Welt zu spielen. In einer gemeinsamen Erklärung einigten sie sich auf eine engere Kooperation, um der Stimme der BRICS i...