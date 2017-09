Neuauflage des Staatsterrorismus

Am vergangenen Wochenende sind in ganz Argentinien Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, um Aufklärung über den Verbleib des vor gut vier Wochen »verschwundenen« Menschenrechtsaktivisten Santiago Maldonado zu verlangen. Allein in Buenos Aires demonstrierten zwischen 250.000 und 300.000 Menschen. Als sich die Kundgebung am späten Abend auflöste, mischten sich Sicherheitsbeamte in Zivil unter die Menge und begannen zu provozieren. Daraufhin griffen reguläre Polizisten einzelne Demonstranten an, traten Frauen zu Boden und feuerten mit Gummigeschossen wahllos auf Umstehende. Die traurige Bilanz: Es gab zahlreiche Verletzte, und 31 Demonstranten befinden sich in polizeilichem Gewahrsam, darunter Journalisten.

Viele Menschen fürchten nun, dass die aktuellen Auseinandersetzungen die Vorstufe zu einer neuen Diktatur sind. Die Erinnerungen an die letzte Herrschaft der Militärs (1976–1983) ist in dem südamerikanischen Land noch lebendig. Teile der argen...