Grundversorgung untergraben

Eigentlich ist die Deutsche Post AG gesetzlich dazu verpflichtet, die Zustellung von Briefsendungen flächendeckend und an allen Werktagen zu gewährleisten. Der Konzern experimentiert nun aber offenbar seit einiger Zeit heimlich, still und leise mit einem neuen Modell der Briefzustellung und verstößt somit womöglich gegen seinen öffentlichen Infrastrukturauftrag.

Das Unternehmen startete Anfang Juli ein Pilotprojekt, das die bisherige Form der Briefzustellung grundsätzlich in Frage stellt. So erhalten einige ausgewählte Kunden seit ein paar Wochen nicht mehr an jedem Werktag ihre Post. Stattdessen können sie wählen, ob sie die an sie adressierten Briefsendungen als Sammelzustellung an einem einzigen Wochentag, an drei oder wie bisher an fünf Tagen in der Woche geliefert bekommen wollen. Letzteres allerdings dann an den Arbeitsplatz und nicht mehr nach Hause. Das Pilotprojekt läuft noch bis Ende September. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montag berichtete, w...