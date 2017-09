Zahme Bestie

»Die Bestie wird freigelassen!« prangte es an den Zeitungskiosken am montevideanischen Boulevard 18 de Julio vor dem WM-Qualifikations-Highlight zwischen Uruguay und Argentinien, die eine ausgeprägte Hassliebe verbindet. Je näher das Spiel am Freitag rückte, desto mehr Kicker der Urus fielen verletzt aus, dazu kamen Spieler, die seit längerem formschwach sind, und ein paar, die ihr Verfallsdatum eigentlich überschritten haben. Doch wenn sie sich das Leibchen der »Celeste« überstreifen, darf die Fußballwelt gewarnt sein. Niemand verteidigt Trikot und Wappen seines Landes dermaßen wie der Uruguayo (vielleicht noch der Paraguayo). Nicht umsonst ist deren Spitzname »Charrúa« – nach dem indigenen Kriegervolk.

Bereits Anfang voriger Woche wurde von seiten der Urus die wundersame Genesung Luisito Suárez’ von seiner Knieverletzung bekanntgegeben, die er sich am 16. August im Supercup gegen Real Madrid zugezogen hatte. Was denn, nach zwei Wochen? Ursprünglich soll...