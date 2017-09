Keine Angst vor Alternativen

Ein einmaliges Fest: Das galt auch für die bereits 41. Ausgabe der »Festa do Avante!, des Presse- und Volksfestes der Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) und ihrer Wochenzeitung. Wie stets Anfang September zog es Hunderttausende Menschen aller Generationen und aus allen Ecken Portugals in die riesige, fahnengeschmückte Feststadt. Ihre Straßen und Plätze wurden von Bühnen, Pavillons, Bars und Restaurants – von Tausenden Freiwilligen in wochenlanger Arbeit aufgebaut – gesäumt. Seit 1990 wird sie am Lissabon gegenüberliegenden Ufer des Tejo errichtet, in der Gemeinde Amora, die zu den südlichen Vorstädten der Hauptstadt zählt. Hier gibt es viele weitere Hochburgen der PCP und ihrer Wahlallianz mit den Grünen (PEV). Den politischen Höhepunkt der Großveranstaltung bildete erneut die Abschlusskundgebung am Sonntag vor der Hauptbühne »25. April«, deren Name an den Sturz des klerikal-faschistischen Regimes und den Beginn der Nelkenrevolution 1974 erinner...