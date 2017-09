Lachen gegen das FBI

Richard Claxton Gregory wurde am 12. Oktober 1932 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri geboren. International bekannt wurde er unter seinem Künstlernamen Dick Gregory als Komödiant, Menschenrechtsaktivist, Gesellschaftskritiker und Präsidentschaftskandidat.

In jungen Jahren erhielt er als Läufer ein Stipendium für Leichtathleten und verschaffte sich so den Zugang zu einem Collegestudium. Doch erst als Komödiant traf er richtig ins Schwarze, wenn er mit seinen Witzen über die US-Rassentrennungspolitik und den in der Gesellschaft weit verbreiteten Rassismus sein Publikum zu zwerchfellerschütterndem Lachen brachte. 1964 trat er einmal gemeinsam mit Malcolm X im Audubon Ballroom in New York City auf, als dieser eine Rede vor einer Versammlung der von ihm gegründeten »Organization of African-American Unity« (OAAU; Organisation für afroamerikanische Einheit) hielt. Auch dort tat sich Gregory mit dem hervor, was seine Stärke war: Er machte Scherze über die be...