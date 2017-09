Europareise geplatzt

In Venezuela ist die Oppositionspolitikerin Lilian Tintori am Sonnabend an der Ausreise gehindert worden. Nach eigener Darstellung wurde ihr bei der Kontrolle am Internatio­nalen Flughafen von Maiquetía nahe Caracas auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft der Reisepass abgenommen.

Damit ist vorerst eine »internationale Rundreise« geplatzt, in deren Rahmen die Ehefrau des wegen Anstachelung zur Gewalt verurteilten Politikers Leopoldo López nach eigenen Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy, der britischen Premierministerin Theresa May und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfangen werden sollte. Entsprechend hatten sie die Botschafter Deutschlands,...