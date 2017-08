Bundesliga startet

Am Samstag startet die Frauenfußballbundesliga in ihre 28. Spielzeit. Die deutsche Liga gilt als die stärkste in Europa. Aus ihr kamen die meisten Spielerinnen zur Europameisterschaft in den Niederlanden, betonte DFB-Präsident Reinhard Grindel und goss dennoch Wasser in den Wein: »Wir dürfen uns auch nicht ausbooten lassen. In England und Spanien wird viel investiert, weil von einer stärkeren Liga auch die Nationalmannschaften profitieren. Wir dürfen nicht stehenbleiben.«

Denn 2017 rissen zwei bedeutende Serien des deutschen Frauenfußballs: Die DFB-Frauen schafften es erstmals seit 1987 nicht ins EM-Halbfinale, und zum ersten Mal seit zehn Jahren stand kein...