Anlass zur Aufrüstung

In einer Frage herrscht in Japan derzeit weitgehende Einigkeit: Sämtliche im Parlament vertretenen Parteien – von der regierenden, rechtskonservativen Liberaldemokratischen Partei bis zu den Kommunisten – haben den neuerlichen Abschuss einer nordkoreanischen Mittelstreckenrakete am Dienstag scharf verurteilt. Das Geschoss, laut Angaben aus Pjöngjang ein Modell des Typs »Hwasong-12« war über Japan hinweggeflogen und ins Meer gestürzt. Einen Tag später erklärte Staatschef Kim Jong Un, die Maßnahme bilde nur den »Auftakt« für weitere Raketentests im Pazifik. Begründet wurde der Versuch unter anderem mit den als »Kriegsspielen« verurteilten gemeinsamen Militärmanövern der USA und Südkoreas.

Ebenfalls noch am Mittwoch verurteilte der UN-Sicherheitsrat in New York in einer Sondersitzung einstimmig das Vorgehen Nordkoreas. US-Präsident Donald Trump stieß am selben Tag neue Drohgebärden gegen Pjöngjang aus. »Reden ist nicht die Lösung«, erklärte er über den Kurzn...