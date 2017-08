Ausbildungsprobleme bleiben

Was die Probleme bei der Berufsausbildung angeht, tut sich in Deutschland nur wenig. Niemand weiß das besser als die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Elke Hannack. Als der DGB vor einem Jahr seinen regelmäßig erscheinenden Ausbildungsreport vorlegte, da führte die Gewerkschafterin aus: »Die meisten Unternehmen betreiben weiterhin eine Bestenauslese.« Das hätte sie schon im Jahr zuvor oder dem davor erklären können – vielleicht hat sie es auch. Denn seit Jahren weisen Betriebe etliche junge Leute mit vielleicht nur mäßigen Noten ab, vor allem solche, die die Hauptschule hinter sich gebracht haben. An diesem Donnerstag legte der DGB die neue Fassung seines Berichts vor. Und Hannack wiederholte sich, mit kleiner Variation: »Viele Unternehmen betreiben eine Bestenauslese.« So ist das in der Bundesrepublik: Da kann eine Gewerkschaft jahrelang auf einen Missstand hinweisen, bestehen bleibt er trotzdem.

In Berlin stellte der D...