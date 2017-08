160 Aktionen zum Antikriegstag

Mehr als 160 Veranstaltungen und Aktionen haben Gewerkschafter, linke Gruppen und die Friedensbewegung bundesweit zum heutigen Antikriegstag organisiert. Nicht nur, um an den deutschen Überfall auf Polen 1939 zu erinnern, wozu der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seit 1957 jedes Jahr aufruft. Aktuelle Themen der diesjährigen Veranstaltungen sind die geplante Erhöhung des Verteidigungsetats und der Zusammenhang von Krieg und Fluchtbewegungen.

»Es ist erfreulich, dass in so vielen Städten in Deutschland am 1. September ein deutliches Zeichen gegen Kriege und für Frieden gesetzt wird«, erklärte am Donnerstag Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative. Auch das Thema Atomwaffen wird eine wichtige Rolle spie...