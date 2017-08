Digitale Hausse

Der Bitcoin kennt kein Halten mehr. Die »digitale Münze«, die mit Händen nicht zu fassen ist (und mit dem Kopf auch nicht so ganz), jagt seit Wochen von Rekord zu Rekord. Am Dienstag nachmittag wurde die virtuelle Valuta auf Bitstamp, einem der führenden Handelsplätze im Internet, auf 4.649 Dollar (3.899 Euro) taxiert. Nie zuvor seit ihrer Einführung im Jahre 2009 stand die Nummer eins unter den neuartigen Kryptowährungen höher im Kurs. Seit Januar hat sich ihr Wert mehr als vervierfacht. Ob das immer so weitergeht, fragte am Mittwoch das österreichische Onlineportal Trending Topics und titelte: »Jagd zum Mond oder ›spekulativer Wahnsinn‹?« Am Mittwoch war der Bitcoin jedenfalls weiter im Höhenflug und pendelte stabil zwischen 4.500 und 4.600 Dollar.

In China und Japan ist die Währung offiziell als Zahlungsmittel zugelassen. Beijing will ihn vor allem dafür nutzen, um die Landeswährung Yuan zu stützen. Doch damit k...