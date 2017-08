Testbetrieb des Tages: Flughafen BER

So kann man sich mit Eröffnungsdaten verspekulieren: In Berlin ist am Dienstag der neue Hauptstadtflughafen BER mit Hunderten Gästen eröffnet worden. Oder so was in der Art jedenfalls: Weil am Flughafen Tegel eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden musste, wurden zwei Dutzend Flugzeuge zum Flughafen Schönefeld umgeleitet. Weil dort aber der nötige Platz fehlte, mussten zahlreiche von ihnen auf das Flugfeld vor dem neuen BER-Terminal rollen. Dort standen die Maschinen dann – doch die Passagiere durften nicht aussteigen. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur la...