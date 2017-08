Gegen Drohnenkrieg und Aufrüstung

Redner von drei im Bundestag vertretenen Parteien konnten Friedensbewegte für den diesjährigen Höhepunkt der Kampagne »Stopp Airbase Ramstein« am 9. September gewinnen: neben dem früheren Linksparteichef Oskar Lafontaine – heute Fraktionsvorsitzender im saarländischen Landtag – die Bundestagsabgeordnete Tabea Rößner (Grüne) und den früheren Staatssekretär Michael Müller (SPD). An jenem Tag soll eine kilometerlange Menschenkette vom Bürgerhaus Ramstein-Miesenbach und dem Denkmal für die Opfer der Flugschaukatastrophe von 1988 zu der US-Luftwaffenbasis führen, die eine zentrale Rolle im Drohnenkrieg spielt. Der Einsatz von dort aus gesteuerter bewaffneter Flugkörper forderte immer wieder auch zivile Opfer in Krisengebieten wie Afghanistan, Pakistan oder Somalia. Dagegen – und allgemein gegen Aufrüstung – soll in der...