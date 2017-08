Illegales Datenlager entdeckt

In Dateien des Bundeskriminalamts (BKA) werden im großen Stil Menschen mit Straftaten in Verbindung gebracht, ohne dass entsprechende Ermittlungsverfahren laufen oder gar Gerichtsurteile gesprochen wurden. Nach einem ARD-Bericht betrifft die möglicherweise illegale Speicherpraxis mehr als eine Million Datensätze zu angeblichen Straftaten und mehr als 100.000 Menschen.

Das ARD-Hauptstadtstudio berief sich am Mittwoch auf Ergebnisse von Recherchen nach dem Entzug von Presseakkreditierungen beim G-20-Gipfel in Hamburg. Demnach teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit, dass im Bereich »Innere Sicherheit« aktuell 109.625 Personen und 1.153.351 Datensätze zu einzelnen politisch motivierten Straftaten gespeichert seien.

Auf Nachfrage von junge Welt sagte ein BKA-Sprecher am Mittwoch, seine Behörde kenne in der Regel selbst nicht den Grund, warum die Betroffenen mit den teils Jahre zurückliegenden Delikten in Verbindung gebracht werden. Wenn Länderbehörd...