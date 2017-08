»Wir bleiben revolutionär«

Der oberste Comandante der Revolutionären Streitkräfte Kolum­biens – Armee des Volkes (FARC-EP), Timoleón Jiménez alias Rodrigo Londoño, eröffnete am Sonntag mit einer Ansprache den Gründungskongress der neuen Partei, die aus der Guerilla hervorgehen soll:

Wenn wir uns zu diesem Kongress mit dem Ziel versammeln, eine neue politische Partei zu gründen, die das kolumbianische Volk repräsentiert, machen wir einen großen Schritt in der Geschichte der Volkskämpfe in Kolumbien.

Als FARC-EP, dieser glorreichen, am 27. Mai 1964 geborenen revolutionären bewaffneten Bewegung, werden wir uns mit dieser Versammlung in eine neue, ausschließlich politische Organisation transformieren, die ihre Tätigkeit mit legalen Mitteln ausüben wird. Das bedeutet nicht, dass wir in irgendeiner Weise unsere ideologischen Grundlagen oder unser Gesellschaftsprojekt aufgeben.

Wir bleiben so revolutionär wie die Kämpfer aus Marquetalia (In diesem rund 200 Kilometer nordwestlich von Bogot...