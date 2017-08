»Im Investitionsmodus«

Fußball in den USA boomt. Die Zahl der Mannschaften in der Major League Soccer (MLS) soll daher von 22 auf 28 Mannschaften erhöht werden. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt erstaunlicherweise David Beckham. Seit er 2007 sensationell von Real Madrid zu Los Angeles Galaxy wechselte, besitzt er die Op­tion, mit einem eigenen Klub in die nordamerikanische Fußball-Profiliga einzusteigen. Tatsächlich blockiert er eine jener sechs Lizenzen, die ab Dezember neu vergeben werden sollen.

Vor zehn Jahren bestand die MLS aus einem Dutzend Klubs. Denen ging es mehr schlecht als recht, der Zuschauerschnitt betrug gerade mal 15.500 – weswegen die Liga-Verantwortlichen Beckham in das Land der begrenzten Soccer-Möglichkeiten lockten. Unter anderem mit dem Versprechen, er könne, wenn er denn wolle, nach seinem Karriereende als Besitzer einer »Franchise« in die MLS einsteigen. Zum Preis von mittlerweile lächerlichen 25 Millionen Dollar.

Mittlerweile brummt die MLS. Damit noch me...