Umbau oder Abbau?

Erneut gibt Tamedia, einer der größten Schweizer Medienkonzerne, seinen Beschäftigten Anlass zur Sorge. Am vergangenen Mittwoch führte das Unternehmen seine Pläne genauer aus, seine Zeitungen ab Januar 2018 umzubauen. Künftig sollen drei sogenannte Kompetenzzentren die diversen Tamedia-Redaktionen – das Unternehmen hält unter anderem zwölf bezahlte Tageszeitungen und zwei Sonntagszeitungen in der Deutschschweiz und der Romandie – mit Artikeln beliefern. Die Blätter werden damit an Eigenständigkeit verlieren. Besonders stark sollen die Umstrukturierungen die Abteilungen Layout, Fotografie und Korrektur treffen. Das lässt viele Kollegen aufhorchen: Sie befürchten, dass es statt eines »Umbaus« einen »Abbau« geben wird.

Hintergrund der Maßnahmen dürften sinkende Werbeeinnahmen des Konzerns sein. Darauf weist auch ein anonymer Nutzer des Kurznachrichtendiensts Twitter hin, der vorgibt, Beschäftigter des Unternehmens zu sein. Unter dem Namen »Inside Tamedia« sc...