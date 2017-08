Risiken wie 2007

Kapitalismus basiert auf Kreditvergabe. Unternehmen brauchen einen Vorschuss um produzieren zu können. Ziel der Notenbanken in der USA (Fed) und in der Euro-Zone (EZB) ist es, Anleihen von Konzernen günstiger zu gestalten als Staatsanleihen, Gold oder andere Vermögenswerte.

Doch dies gelingt ihnen nur unzureichend. Wie das Handelsblatt am Montag berichtete, sind die Risikoabschläge auf Unternehmensanteile so tief gesunken, wie vor zehn Jahren – dem Zeitpunkt des Ausbruchs der Finanzkrise. Der Abstand zu den Renditeerwartungen beim Kauf von Staatsanleihen ist so gering, dass Spekulanten keinen Vorteil in ein Investment der »Realwirtschaft« sehen. »Und dennoch greifen Investoren auch bei neuen Firmenbonds weiter zu, als gebe es kein Morgen«, heißt es in der Wirtschaftszeitung aus Düsseldorf. Die Blase am Markt für Unternehmensanleihen sei aufgepumpt. Konzerne in den USA und im Euro-Raum hätten seit Jahresbeginn mehr als eine Billion Dollar...