Staat soll liefern, Wirtschaft nicht

Am Montag präsentierten die Bertelsmann-Stiftung die Neuauflage ihres »Ländermonitors Frühkindliche Bildungssysteme«. Der Report bescheinigt den Kindertageseinrichtungen in der Gesamtsicht eine »steigende Qualität«. Während den Angaben zufolge 2012 eine Fachkraft rechnerisch 4,8 Krippenkinder zu betreuen hatte, waren es 2016 nur noch 4,3 Kinder. In den Kindergartengruppen hat sich der Personalschlüssel demnach von 9,8 auf 9,2 Kinder pro Fachkraft verringert. Die Untersuchung wird jährlich aktualisiert und basiert auf den Daten der Statistischen Ämter in Bund und Ländern, der Kinder- und Jugendhilfestatistik und weiteren amtlichen Erhebungen. Stichtag war der 1. März 2016.

Die Stiftung empfiehlt einen »qualitätssichernden Personalschlüssel« von eins zu drei in Krippengruppen und eins zu 7,5 in Kindergartengruppen. Die Vorgaben erfüllt bislang einzig Baden-Württemberg mit Werten von eins zu drei beziehungsweise eins zu 7,2. Das liege auch daran, dass es im ...