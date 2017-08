Stunde der Hardliner

Ein hartes Durchgreifen der Justiz gegen randalierende Gipfelgegner hatten Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am 8. Juli gefordert, als der G-20-Gipfel in der Hansestadt zu Ende ging. Hamburgs Justiz lässt sich das nicht zweimal sagen. Noch immer sitzen 28 Gipfelgegner mit fragwürdigen Begründungen in Untersuchungshaft. Am Montag stand der erste Gefangene vor Gericht. Das Urteil: Zwei Jahre und sieben Monate Haft. Außerdem wurde eine DNA-Entnahme angeordnet. »Hammerurteil gegen G20-Chaot« frohlockte die Bild auf ihrer Internetseite. Die Verteidigung will dagegen Rechtsmittel einlegen.

Im Saal 300 des Strafjustizgebäudes war der 21 Jahre alte Niederländer Peike S. von seinen Unterstützern mit Beifall empfangen worden. Die Kampagne »United we stand!«, die »G-20-Gefangene« unterstützt, hatte zuvor am Eingang eine Solidaritätskundgebung mit rund 30 Teilnehmern abgehalten.

Die Staatsanwältin zählte ...