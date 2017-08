Abrechnung mit Luther

Schonungslos rechnet der langjährige Journalist der Frankfurter Rundschau, Peter Henkel, mit dem im 500. Jubiläumsjahr der Reformation als »Freiheitsheld und Pionier der Neuzeit« gefeierten Martin Luther ab. Faktenreich weist er nach, dass der Verfasser der 95 Thesen wider den Ablass, die er am 31. Oktober 1517 in Wittenberg an die Tür der Schlosskirche genagelt haben soll, mit seiner religiösen Doktrin Hass und Fanatismus verbreitete, reaktionärem Obrigkeitsdenken anhing, den Tötungsterror der Fürsten verteidigte und ein Feind des Humanismus war. Nach Erwähnung der Verdienste Luthers – Bekämpfung des Ablasshandels, in Worms Verweigerung des Widerrufs vor Kaiser und Reichstag und Beitrag zur deutschen Schriftsprache – belegt Henkel, wie dieser »in vielem knietief in der mystischen Frömmigkeit des Mittelalters steckt«. Der Mensch war für ihn ein »Klumpen Sündendreck«, ausgemacht durch »Blindheit, Elend, Gottlosigkeit, Unwissenheit, Hass, Gottesverachtung, ...