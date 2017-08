Wahlkampfhilfe (3). Lindner guckt runter

Bis zur Bundestagswahl geben die Parteien alles. Ob es lohnt, lesen Sie hier in loser Folge (jW)

Phantastisch: Die FDP, die stets als die überflüssigste Partei von allen galt, ist wieder da. Das verspricht ihr Parteivorsitzender Christian Lindner, der dabei den Eindruck vermittelt, als wäre das ausschließlich sein Werk.

Mutterseelenallein prangt er auf seinen Plakaten. Er muss dem Betrachter nicht in die Augen blicken, er hat so viel zu tun: Die FDP retten. Auch wenn die in neun Landesparlamenten sitzt. Mal ehrlich: Haben Sie das gewusst? Haben Sie das gemerkt? Und vor allem: Kennen Sie zur Zeit irgend jemand anderen aus dieser Partei als Lindner?

Na, vielleicht noch Wolfgang Kubicki. Der ist ebenfalls FDP-Retter von Beruf. Doch seine große Medienzeit ist vorbei. Früher wurde er als smart und originell ausgerufen, heute wirkt er schon sehr tranig und veteranig. Als hätte er die Kontrolle über seine Frisur verloren. Die richtige FDP ist nur noch Lindner. U...