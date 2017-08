»Effektive Zusammenarbeit«

Israel ist zur Ausweitung seiner Militärschläge gegen Ziele in Syrien bereit. Das ist der Kern der Botschaft, die Benjamin Netanjahu am Mittwoch dem russischen Präsidenten übermittelte. Der israelische Premierminister war zu einem dreistündigen Gespräch mit Wladimir Putin in den Schwarzmeerbadeort Sotschi gekommen. Begleitet wurde er vom Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, Jossi Cohen, und seinem Nationalen Sicherheitsberater Meir Ben-Schabbat.

Nach offizieller Darstellung der israelischen Seite hielt Cohen dem russischen Präsidenten einen Vortrag über die militärische Präsenz Irans in Syrien. Es ist anzunehmen, dass der Mossad-Chef dort das Gleiche gesagt hat, was er seit Wochen wiederholt: Iran sei dabei, das Vakuum zu füllen, das durch die Niederlagen des »Islamischen Staates« im Nahen Osten entstehe. Irans »Expansion« mit Hilfe seiner Verbündeten in Syrien, Libanon, Irak und Jemen sei gegenwärtig die wichtigste und gefährlichste Entwicklung in der...