Weiter schikaniert

In Argentinien ist die linke Gewerkschaftsaktivistin Milagro Sala nach fast anderthalb Jahren im Gefängnis Ende vergangener Woche in Hausarrest überstellt worden. Die Richter Gastón Mercau und Pablo Pullen Llermanos legten fest, dass sie eine elektronische Fußfessel tragen müsse und rund um die Uhr zu überwachen sei.

Doch die Überstellung der Gefangenen in ihr Wohnhaus stellte sich als schwieriger heraus als erwartet. »Das Haus wurde in den vergangenen 18 Monaten der Inhaftierung Milagros umfassend ausgeplündert«, erklärte ihre Rechtsanwältin Elizabeth Gómez Alcorta. Die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) kritisierte, der Hausarrest stelle »einen Wechsel von einem Gefängnis in ein anderes« dar. Ihr Vertreter Francisco Eguiguren Praeli sagte am Dienstag dem von Buenos Aires aus sendenden Radio Rebelde, die Lebensbedingungen in der zerstörten Wohnung seien schlechter als in einem normalen Gefängnis. Es gebe keine Fenster oder Türen, ...