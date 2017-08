Kapital bevorzugen – am besten deutsches

Glücklicherweise habe sich das Verhältnis von Banken und Politik normalisiert, sagte Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der Erwartungen an eine neue Bundesregierung. Beim Ausbruch der Finanzkrise 2007 hätten sich die Parteien beim »Banken-bashing« gegenseitig übertroffen; lange hätten die Geldhäuser »den Kopf eingezogen«, doch heute sei da »die Emotionalität draußen«; die Banker mit allen Parteien im Gespräch – auch bezüglich ihrer Wahlprogramme.

Die von der Partei Die Linke erhobene Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer, sei »ein untaugliches Instrument«, weil nicht alle Finanzplätze, insbesondere nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU (»Brexit«) erreicht werden könnten. Kemmers Vorstandskollege Andreas Krautscheid erläuterte, die Grundidee der Besteuerung habe 2007 gelautet: Die Verursacher der Krise sollen zahlen. »Wir haben uns schon immer gefragt,...