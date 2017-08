»Make Games, not War«

Die Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln hat am Mittwoch ihre Tore für Privatbesucher geöffnet; am Donnerstag bezogen Friedensaktivisten Stellung vor dem Südeingang der Messehalle. Kritikpunkte der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), die ihren Infostand auch am heutigen Freitag und am Samstag dort aufbauen will, sind die Zusammenarbeit des deutschen Videospielherstellers »Crytek« mit Rüstungsunternehmen und Rekrutierungsversuche der Bundeswehr auf der Gamescom. »Wir haben nichts gegen Videospiele«, erklärte Michael Schulze von Glaßer, Vizegeschäftsführer der DFG-VK zum Auftakt der Protestaktion. Er selbst sei Videospieler, so der 30jährige, der gelegent...