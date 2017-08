Wahlkampf als Gruppentherapie

In Nordrhein-Westfalen trat auch die DKP zur Landtagswahl am 14. Mai an. Sie war eine von 30 Parteien und Gruppen, die mit eigener Liste daran teilnahmen. Am Ende erhielt sie 2.900 von 8,49 Millionen gültigen Stimmen. Dieses 0,03-Prozent-Ergebnis ist für die Partei ein Desaster, denn gerade an Rhein und Ruhr hatte sie einst einige ihrer Hochburgen. Allgemein war die NRW-Wahl für Sozialisten und Kommunisten eine bittere Enttäuschung, denn die Partei Die Linke scheiterte knapp an der Fünfprozenthürde. Nur 8.560 Stimmen fehlten ihr zu deren Überwindung.

Wera Richter, stellvertretende Bundesvorsitzende der DKP, analysierte die Lage der Partei in ihrem Referat auf der Vorstandssitzung im Juni, auf der auch die oben geschilderten Beschlüsse gefasst wurden...