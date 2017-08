In der Todeszone

Im syrischen Rakka sind Tausende Zivilisten im Kampf zwischen der US-geführten Koalition, den russisch-syrischen Einheiten und dem sogenannten Islamischen Staat (IS) zwischen die Fronten geraten. Nun haben die Vereinten Nationen (UNO) eine Einschränkung der Kämpfe um die syrische Stadt im Nordosten des Landes gefordert, um den Bewohnern die Flucht zu ermöglichen. Nach Schätzungen der UNO könnten das zwischen 10.000 und 50.000 Menschen sein. Zivilisten, die sich »aus der Deckung wagen, dürfen nicht dem Risiko von Luftangriffen ausgesetzt sein«, sagte der UN-Berater für humanitäre Fragen in Syrien, Jan Egeland, am Donnerstag in Genf. Die von den USA angeführten Streitkräf...