Im Rahmen einer öffentlichen Aktion hat die IG Metall am Mittwoch 1.100 Betriebe des hessischen Kraftfahrzeughandwerks zu Verhandlungen über Haustarifverträge aufgefordert. Was sind die Hintergründe?

In allen anderen Bundesländern sind in diesem Jahr die Tarifverhandlungen für diesen Zweig abgeschlossen. Es gibt überall zweistufige Entgelterhöhungen, jeweils knapp drei Prozent in diesem und noch einmal knapp drei Prozent im kommenden Jahr. Nur in Hessen gibt es nichts. Die hessische Innung will nicht mehr mit uns verhandeln, schlimmer: Sie hat inzwischen alle bestehenden Tarifverträge aufgekündigt.

Die Unternehmer wollen nicht mehr über den Landesinnungsverband mit der IG Metall verhandeln, sondern dafür eine Tarifgemeinschaft gründen. Warum ist das ein Problem?

Es gab noch keine Verhandlung mit dieser Tarifgemeinschaft. Wir wissen auch nicht, ob hier zwei, 20 oder 200 Betriebe Mitglied sind. Es ist daher völlig unklar, für wie viele Betriebe der Tarifver...