Heran an die Massen

Wie hier am Montag (Ortszeit) in Itabaiana, einer Stadt im kleinsten Bundesstaat Sergipe, erlebt Brasiliens früherer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf jeder Station seiner derzeitigen Reise einen stürmischen Empfang. Seit dem 17. August ist der Politiker von der Partei der Arbeiter (PT) mit dem Bus unterwegs. Auf Lulas Programm stehen bis zum 5. September insgesamt 25 Orte in neun Teilstaaten im Nordosten des Riesenlandes. Überall werden Tausende zu seinen Auftritten und Reden erwartet. Die Linke hat hier viele ihrer Hochburgen. Während der Regierungsjahre von Lula ab 2003 wurden verstärkt Investitionen in die Infrastruktur und besonders in den Bildungsbereich der lange rückständig gehaltenen Region g...