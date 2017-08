Verzweifelte Arbeiter

Es ist ein verzweifelter Protest. Am Dienstag haben sich die rund 100 Arbeiter der Waggonbaufabrik Gosa aus Smederevska Palanka vor dem Sitz der Regierung in Belgrad versammelt, wie die serbische Nachrichtenagentur Beta berichtete. Sie fordern das Kabinett von Premierministerin Ana Brnabic auf, sich für ihre Belange einzusetzen – wie zuletzt für die Kollegen von Fiat. Die Gosa-Beschäftigten sind seit fünf Monaten in Streik, weil sie einen Teil ihre Löhne nicht erhalten haben und ihre Sozialabgaben nicht abgeführt wurden.

Bei dem traditionsreichen Unternehmen haben seit dem 27. März 260 der 350 Arbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Im Juli hatten sie ihren Kampf radikalisiert. Sie blockierten wiederholt für mehrere Stunden die nahegelegene Autobahn, eine der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsachsen des Landes, und die Eisenbahnlinie Belgrad–Thessaloniki.

Damit konnte zwar Druck auf die Firmenleitung aufgebaut werden, doch verweigerte diese auch weiterhin jede Verh...