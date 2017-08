Trumps Plan: Mehr Krieg

Die USA wollen ihre Truppen in Afghanistan um eine noch unbekannte Zahl von Soldaten erhöhen und stärker als bisher wieder direkt am Krieg teilnehmen. Das gleiche fordern sie von ihren Verbündeten in der NATO. Die Einsatzregeln für die Truppen werden gelockert, um aggressivere und rücksichtslosere Einsätze zu ermöglichen. Im Bereich der Außenpolitik will die US-Regierung die Konfrontation mit Pakistan verschärfen, gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Indien verbessern und damit die Widersprüche zwischen den beiden verfeindeten Atommächten anheizen.

Das sind die wesentlichen Inhalte einer Rede, die Donald Trump am Montag abend zur besten Sendezeit live ausstrahlen ließ. Harte Fakten zu seinen praktischen Absichten in Afghanistan gab der US-Präsident nicht preis und begründete das sogar ausdrücklich: »Ich habe oft gesagt, wie kontraproduktiv es ist, im voraus Termine für Anfang oder Ende militärischer Optionen anzukündigen. Wir werden weder über Truppenzahle...