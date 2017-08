Ohne Konsequenzen

Der lange Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erreichte den Schriftsteller Dogan Akhanli am Samstag in dessen spanischem Urlaubsdomizil. Aufgrund eines auf türkisches Betreiben von Interpol verbreiteten Dringlichkeitsvermerks, einer sogenannten Red Notice, wurde Akhanli in Haft genommen, aus der er unter Auflagen am Sonntag entlassen wurde. Die türkische Justiz wirft dem Schriftsteller Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

In den 1980er Jahren saß Akhanli wegen seiner damaligen Mitgliedschaft in einer kommunistischen Organisation bereits jahrelang in türkischer Haft. 1991 floh er nach Deutschland und nahm später die deutsche Staatsbürgerschaft an. In seinen literarischen Werken befasst er sich unter anderem mit dem Genozid an den Armeniern, in seiner türkischen Heimat immer noch ein Tabuthema. 2010 wurde Akhanli bei einem Türkei-Besuch mehrere Monate in Untersu...