Trumpismus in Charlottesville

Die Schockwellen der Ereignisse von Charlottesville in Virginia am 12. August waren weltweit spürbar, und sie hallen immer noch nach. Der Hass, der die Straßen dieses Ortes überflutete, zeigte ein Panorama der Paranoia: Die US-amerikanische »Stars and stripes«-Flagge neben Hakenkreuzfahnen und anderen Naziinsignien, Kreuze des Ku-Klux-Klan und Konterfeis des US-Präsidenten Donald Trump.

Was sich dort öffentlich zeigte, war das sonst verborgene Gesicht der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Leute, dir dort Fackelzüge veranstalteten und ihre Macht demonstrieren wollten, sind »Amerika«. Sie stehen für diejenigen Millionen, die sich am Abgrund wähnen und Trumps Behauptungen für bare Münze nahmen, Expräsident Barack Obama sei »in Afrika geboren«. Damit wollte Trump sagen, der Afroamerikaner Obama sei »keiner von uns«, er sei »kein echter Amerikaner wie wir«.

Di...